Дефолт Киева откладывается - Кабмин заплатит по его долгам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте такжеВ Киеве без горячего водоснабжения остаются более 11% потребителей"Мы дали 1,8 млрд грн на поддержку столицы. Я прошу министра финансов оформить 835 млн. грн расчетов Киева по долгам, которые Киев имеет по потребление природного газа, потому что если есть долги, то, понятно, что не включают в некоторых районах, в том числе, теплую воду. Правительство взяло на себя погашение части долгов. Второе - чтобы сегодня до конца дня также из этого 1,8 млрд... завершить расчеты все по долговым обязательствам Киева на сумму 1 млрд 124 млн.", - сказал глава правительства.