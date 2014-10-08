Активисты требуют убрать стихийную торговлю и МАФы возле ст.м. Героев Днепра

Участники акции будут требовать от Кличко убрать стихийную торговлю, что приводит к антисанитарии и свалкам на Оболони, в частности на станции метро «Героев Днепра». Активисты принесут яркие фото всего того, что жители района могут наблюдать из своих домов и просто возвращаясь домой с работы.

Читайте такжеВ Киеве могут снести около 12 тысяч МафовДемальянсовцы вместе с жителями Оболони написали более 80 запросов и жалоб в различные инстанции относительно антисанитарии возле метро «Героев Днепра», но в ответ получали лишь отписки.

«Я планирую продемонстрировать присутствующим на сессии депутатам и Кличко клетку с крысами, которых передали мне жители Оболони. Они поймали этих крыс прямо на стихийном рынке возле станции метро «Героев Днепра». Киевляне требуют у Кличко и Киевской городской государственной администрации принять меры относительно приведения выхода из метро в порядок», - говорит депутат Киевсовета от Демократического Альянса Галина Янченко.

«Кличко обещал очистить подходы к метро от МАФов и стихийной торговли. Впрочем убранные МАФы очень быстро вернулись туда, где и были, а ситуация продолжает усложняться. Я планирую выступить с депутатским обращением на сессии Киевсовета чтобы привлечь внимание к стихийной торговли возле метро на Оболони и в других частях города», - добавляет депутат.

После акции Галина Янченко проведет брифинг, где вместе с представителями местных жителей расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются киевляне, которые ежедневно проходят мимо стихийных рынов в метро и о эпопее борьбы за свободный от стихийной торговли подход к метро «Героев Днепра».