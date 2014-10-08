"Киевэнерго" начнет отопительный сезон в первых числах ноября

Об этом сообщил директор подразделения "Киевские тепловые сети" компании "Киевэнерго" Евгений Глушак.

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"В прошлом году отопительный сезон начали 1 октября. В этом году анализ температур октября дает возможность рассчитывать, что отопительный сезон мы начнем в первых числах ноября", - сказал Евгений Глушак.

"За прошлый год мы на отопительный сезон использовали 1,9 млрд кубометров газа. На этот отопительный сезон мы имеем лимит 1,15 млрд кубометров. Мы понимаем, что у нас есть уникальная возможность сэкономить расход газа, не теряя комфортного состояния в домах", - отметил он, добавив, что температура в квартирах столичных жителей зимой будет поддерживаться на уровне 18 градусов.