Перевозчики из других областей впервые смогут участвовать в тендере на пассажироперевозки в Киеве

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Коммунальной службы перевозок Сергея Савтира.

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По его словам, в ближайшее время служба проведет конкурс на обеспечение пассажирских перевозок почти на 100 столичных маршрутах.

"В этом году мы проведем прозрачный и открытый тендер, в котором смогут принять участие не только киевские перевозчики, но и предприниматели из регионов", – подчеркнул Сергей Савтир.

По его словам, в конкурсе будут принимать участие предприниматели, имеющие опыт предоставления данных услуг и автопарк не старше 2012 года.

"В этот раз город определил новые условия для конкурсантов: приобретение автобусов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, установление на весь подвижной состав системы GPS-мониторинга, обеспечение форменной одеждой водителей и обслуживание нерентабельных маршрутов социального значения", - сообщил он.