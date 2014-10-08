Власти Киева сделают формирование бюджета публичным

Об этом заявил секретарь Киевского городского совета Алексей Резников. "С завтрашнего дня мы внедряем новую процедуру рассмотрения городского бюджета. Она будет детально презентована на заседании Киевсовета. Суть такова, что бюджетный процесс станет публичным. Будет размещено на официальном сайте сообщение о возможности участия общественности и экспертов во время заседания соответствующей профильной комиссии, занимающейся бюджетом", - сказал Алексей Резников.

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Он отметил, что хотя принятие городского бюджета зависит от государственного, в то же время общественность сможет фактически с самого начала процесса формирования главной сметы города на следующий год, понимать его тенденции.

Говоря о бюджете города на этот год, чиновник сообщил, что сейчас Киев ожидает обещанную правительством субвенцию из госбюджета в размере 1,8 млрд грн.