Киев погасил облигации местного займа на сумму 1,125 млрд грн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова.

Он подчеркнул, что Киев уложился в предусмотренные условиями выпуска облигаций внутреннего займа сроки для погашения ценных бумаг - с 6-го по 9 октября 2014 года.

Отмечается, что в целом Киев в четвертом квартале должен погасить облигации на общую сумму 2,625 млрд грн.

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В КГГА напоминают, что Киевский горсовет в мае 2012 года выпустил трехлетние муниципальные облигации на сумму 3,5 млрд грн с годовой процентной ставкой 15,25%.

Ранее планировалось, что указанные ценные бумаги будут или рефинансированы за счет эмиссии трехлетних облигаций серии «Н» на сумму 2,625 млрд грн, сроком обращения до трех лет и под купонную ставку не более 15,2% годовых, или путем продления срока их обращения на 360 дней.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября с.г. Киевский городской совет принял решение осуществить в 2014 реструктуризации долговых обязательств города, привлеченных путем выпуска облигаций внутреннего местного займа в соответствии с решением от 26 мая 2012, продолжив погашение основной суммы долга - 2,625 млрд грн - на срок 360 календарных дней. Решение принято с целью не допустить увеличения суммы долга столицы.

Кроме того, ранее, 31 июля Киевсовет дал согласие на привлечение внутреннего заимствования в объеме 2 млрд 625 млн грн в бюджет столицы для рефинансирования местного долга. В решении говорилось о выпуске облигаций внутреннего местного займа серии Н.