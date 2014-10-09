Кличко открыл сессию Киевсовета. Ее пикетируют около 300 человек

Как передает корреспондент УНИАН, в зале заседаний зарегистрирован 81 депутат.

Как обычно, заседание началось с исполнения Гимна Украины в полной версии.

Читайте такжеКиев погасил облигации местного займа на сумму 1,125 млрд грнНа рассмотрение Киевсовета вынесено около 90 проектов решений, из которых около 20 - общие вопросы, есть также вопросы собственности. Значительную часть повестки дня занимают вопросы градостроительства и землепользования.

На заседание Киевсовета пришел депутат Александр Пабат, который из-за травмы глаз всегда ходит в черных очках. В этот раз на очках написано белой краской "Я за райсоветы".

Возле Киевской обладминистрации, где сегодня будет проходить заседание Киевсовета, собрались около 300 активистов, которые требуют отменить решение по конфликтным землеотводам, не допустить дальнейшего «дерибана» земли, а также уволить руководство КП «Киевтранспарксервис».

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство людей пикетируют сессию Киевсовета в связи с земельными вопросами. Многие из них держат флаги партии Радикальной партии.

У входа в административное здание собрались предприниматели, которые связаны с парковочным бизнесом, и требуют освободить директора «Киевтранспарксервиса» Мурада Магомедова и его заместителя Игоря Астахова. Предприниматели намерены пройти на заседание сессии, чтобы донести свои требования до мэра города Виталия Кличко и депутатов совета.

Вход в здание в усиленном режиме охраняют работники милиции, поскольку многие пытались попасть на заседание Киевсовета. Владельцам автостоянок предложили создать инициативную группу, членов которой пропустят в здание. Некоторое время между милиционерами и предпринимателями даже происходили столкновения, но переговорная группа была сформирована и вошла в здание ОГА. Остальные предприниматели остались ожидать у входа в админздание.