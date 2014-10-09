Кличко обещает всем киевлянам горячую воду к вечеру пятницы

Об этом городской председатель Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам перед началом сессии Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

Читайте такжеОтопление в Киеве включат, когда температура воздуха будет ниже 8 градусов«Что касается горячей воды. Уже 92% домов получают горячую воду. Я разговаривал с представителями Кабинета министров, с руководителем «Киевэнерго» и подчеркнул, чтобы горячая вода была у всех киевлян. И завтра вечером - последний срок подачи горячей воды во все дома, в частности и на Троещину», - отметил Кличко.

Отвечая на вопрос относительно отопления в столице, мэр Киева заметил: «Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура три дня будет держаться ниже 8 градусов. Это зависит от погодных условий. У нас все долги погашены», - заметил Кличко.