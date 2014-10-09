Отопительный сезон в Киеве начнется в ноябре - Киевэнерго

11:46, 09 октября 2014
Киев
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Отопительный сезон в Киеве начнется с ноября, прогнозируют в "Киевэнерго".

Фото УНИАН
 

Причиной этого стало потепление, передает ТСН.

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Уже сегодня температура воздуха начнет подниматься, и на выходных днем достигнет 20 градусов тепла. Поэтому энергетики надеются, что погода позволит сэкономить и включить отопление на несколько недель позже, чем обычно. 

Напомним, Кличко обещает всем киевлянам горячую воду к вечеру пятницы.

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