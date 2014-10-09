Члены партии Ляшко в Киевсовете ради пиара устроили толкотню

Как передает корреспондент УНИАН, Киевский городской председатель Виталий Кличко объявил в заседании технический перерыв, чтобы разрешить ситуацию.

Началось все с того, что член этой фракции Игорь Мосийчук предложил внести в повестку дня сегодняшнего заседания проект решения о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам АТО и их семьям, которые являются жителями Киева.

Читайте такжеКиевские «радикалы»: Ляшко приводит к власти тех, кого обещал поднять на вилы Однако секретарь Киевсовета Алексей Резников отказался ставить на голосование этот вопрос и объяснил, что проект решения не прошел рассмотрение в профильной комиссии, а без этого, в соответствии с регламентом, не может рассматриваться на заседании Киевсовета.

Однако члены фракции Ляшко Мосийчук и Андрей Лозовой стали с мест выкрикивать свое требование.

Их пытались успокоить и городской председатель, и секретарь Киевсовета, но Мосийчук и Лозовой бросились к трибуне.

Представители других фракций Киевсовета пытались тоже успокоить этих депутатов и уговорить их сесть на места. Однако это привело к толкотне, в связи с чем Кличко был вынужден объявить перерыв.

Руководители фракций приглашены на совещание в связи с этой ситуацией.

В интервью журналистам во время перерыва в заседании Киевсовета член фракции «УДАР» Александр Мищенко, который, по его словам, является участником боевых действий и инвалидом III группы, сказал, что все льготы, о которых заявляет фракция «Радикальной партии Ляшко» для бойцов АТО, уже предусмотрены действующим законодательством Украины. То есть, сказал депутат, участники боевых действий, к которым приравниваются бойцы АТО, имеют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам Мищенко, принятие предложения фракции «Радикальной партии Ляшко» никак не отразится на действующих нормативных и законодательных документах.

Он отметил, что в любом случае «УДАР» готов рассматривать этот проект и голосовать за него, если он не противоречит законодательству.

В то же время, Мищенко считает, что такое поведение членов фракции Ляшко в Киевсовете является пиаром.