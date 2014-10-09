На Оболони стартовала круглосуточная патрульная служба

8 октября в Киеве, на Оболони около здания районной администрации была проведена презентация объединенных патрулей четвертой роты батальона «Киев-1» и «Громадської варти Оболонського району». Инициатором проекта по повышению безопасности на Оболони выступил кандидат в народные депутаты по 217 округу Столар Вадим.

«Учитывая время, в которое мы живем, необходимо уделять особое внимание безопасности людей. Вместе с небезразличными оболонцами мы организовали районную патрульную службу, в которую может обратиться каждый житель района, если ему понадобится помощь и защита. Мы все это делаем для того, чтобы люди могли спать спокойно, чтобы не боялись вечером ходить по улице. Безопасность оболонцев – наш главный приоритет», - отметил Столар.

Политик заявил, что патрульная служба Оболони – это уникальное объединение усилий общественных организаций, администрации и силовиков для обеспечения безопасности. Он призвал активистов создавать такие службы во всех районах столицы.

Руководитель варты Оболонского района Александр Кащук подчеркнул, что они начали реализовывать эту инициативу еще в феврале 2014 года и Вадим Столар полностью обеспечил их патрули экипировкой, машинами и обмундированием. Всего, с 8 октября в круглосуточном патрулировании на Оболони будет задействовано три машины от милицейского батальона “Киев-1” и шесть машин от “Громадської варти Оболонського району” , а также дополнительно предусмотрено пешеходное патрулирование в количестве 25 человек.

Номер горячей линии патрульной службы Оболонского района – (044) 599 50 09