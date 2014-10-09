В центре Киева милиция задержала трех мужчин с огнестрельным оружием

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, задержание осуществлялось в центре города днем. Злоумышленники пытались сбежать от работников милиции и оказывали сопротивление. Чтобы не пострадали прохожие, правоохранители применили к злоумышленникам меры физического воздействия и спецсредства (наручники).

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В состав группы входили трое граждан Украины, 20, 27 и 50 лет, жители Волынской и Черниговской областей. Двое из них неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. 50-летний волынянин освободилась из мест лишения свободы в 2012 году; он был приговорен к 12 годам заключения за сбыт наркотических веществ в составе организованной преступной группы. Половину своей жизни мужчина провел за решеткой.

Во время обыска у мужчин было изъято огнестрельное оружие и патроны к нему.

Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД в городе Киеве открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Мужчинам угрожает до 5 лет лишения свободы. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений в Киеве и за его пределами.