В Киеве количество ЖКХ сократят вчетверо

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали сегодня на сессии 64 депутата горсовета.

Решение принято с целью усиления эффективности управления имуществом и совершенствования работы коммунальных предприятий.

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Докладывая по этому вопросу, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что благодаря этому решению будет наведен порядок в системе ЖКХ.

«Мы предлагаем сократить количество предприятий, которые предоставляют услуги по содержанию домов и придомовых территорий с 40 до 10, то есть в четыре раза. Считаю, что это необходимо делать именно сейчас, поскольку каждый месяц мы теряем средства, которые можно использовать на ремонты домов», - отметил он, призывая депутатов поддержать проект решения.