В Киеве определены дороги, которые в первую очередь будут убирать от снега

Согласно подписанному распоряжению Киевской городской госадминистрации (КГГА), в этот перечень вошло 368 объектов улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе КГГА. В частности, в первую очередь расчищаться от снега и обрабатываться при гололедице будут дороги со сложными условиями движения, главные магистральные улицы, улицы центральной части города и те, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

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Согласно распоряжению, корпорация "Киевавтодор"будет расчищать площадки отстоя и разворотные кольца троллейбусов на конечных остановках и конечные остановки автобусных маршрутов.

Согласно распоряжению, технологические материалы будут храниться в ДЭУ "Магистраль" и КП "Киевавтодормост". Предусмотрено заготовить 51,5 тыс. т соли, 3,06 тыс. т мелкого щебня и 91,1 тыс. т песка.

Снег с киевских дорог будут вывозить на Днепровскую набережную, Набережное шоссе, улицу Саперно-Слободскую и Протасов Яр. Кроме того, снег будет вывозиться в 36 мест во всех 10 районах города.

В этом году к работе в зимний период подготовлено 277 единиц снегоуборочной техники: 98 солеразбрасывателей, 90 снегоочистителей, 52 трактора со снегоочистительным оборудованием, 31 погрузчик посыпальных материалов и 6 снегопогрузчиков.