Из-за ремонтных работ на мосту Метро в Киеве частично ограничат движение

В связи с выполнением работ по мелкому ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на верховой стороне моста Метро через реку Днепр движение автотранспорта с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе будет ограничено с 22.00 пятницы, 10 октября, до 18.00 субботы, 11 октября.

Читайте такжеНа выходных в Киеве ограничат движение по проспекту Победы

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью УГАИ г. Киева.