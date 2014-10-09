Из-за ремонтных работ на мосту Метро в Киеве частично ограничат движение
17:36, 09 октября 2014Киев
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В Киеве продолжают ремонтировать проезжую часть.
Мост Метро / Фото УНИАН
В связи с выполнением работ по мелкому ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на верховой стороне моста Метро через реку Днепр движение автотранспорта с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе будет ограничено с 22.00 пятницы, 10 октября, до 18.00 субботы, 11 октября.
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Об этом сообщает Отдел связей с общественностью УГАИ г. Киева.
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