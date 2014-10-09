Власти Киева освободили участников АТО от оплаты коммунальных услуг

Кроме этого Киеврада утвердила порядок предоставления помощи киевлянам-участникам АТО. За соответствующий проект решения проголосовали 85 депутатов.

Читайте такжеКиев передал бойцам АТО 10 автомобилей скорой помощи

В частности, утвержденный порядок предусматривает 4 вида помощи - материальная; компенсация расходов, связанных с дорогостоящим лечением киевлян-участников АТО; помощь на захоронение участников АТО; возмещение средств на сложное протезирование киевлян, инвалидность которых связана с участием в АТО.

Выплаты будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете города в пределах расходов на соответствующий год.

В то же время определено, что размеры материальной помощи и помощи на захоронение будут составлять в текущем году по 2,5 тыс. грн.

Председатель бюджетной комиссии Андрей Странников рассказал, что "Киевсовет выделил 10 млн грн на предоставление помощи бойцам АТО. По сводным данным – из МВД, Минобороны, добровольческих батальонов – приблизительно 3,5 тыс. киевлян принимают участие в АТО. Это в среднем где-то около 8 млн грн, которые получаются в сумме на материальную помощь. Но учитывая, что до конца года, возможно, будет новая ротация, возможно мобилизация, и количество бойцов может увеличиться. Поэтому 2 млн грн есть в своеобразном резерве", - сказал он.

В документе Киеврады также определен перечень документов, необходимых для получения каждого вида помощи.

В решении указано, что материальная помощь и помощь на захоронение оказываются на основании приказа директора Департамента социальной политики КГГА в десятидневный срок, а компенсация расходов на лечение и возмещение расходов на протезирование – на основании распоряжения КГГА по предоставлению указанного Департамента, который и будет вести учет граждан, которые обращаются за помощью.