В Киеве будут маркировать российские товары

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в рамках программы мероприятий по координации информационной деятельности и защиты информационной безопасности государства на территории столицы в условиях агрессии со стороны России. За вынесенный на рассмотрение проект решения проголосовали 76 депутатов.

«Каждая копейка отданная за товар, который произведен в Российской Федерации, - это и копейка, которую использует Путин на оружие, которое будет направлена против наших ребят, против нас, нашего государства на востоке Украины», - подчеркнул докладывая по проекту Руслан Андрийко (депутатская фракция «ВО «Свобода»).

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По его словам, уже были проведены предварительные переговоры с представителями бизнеса и торговли по инициативе маркировки, и большинство из них поддерживает ее, а одна из сетей столицы уже даже это реализовала.

Андрийко отметил, что аналогичные решения о маркировке товаров российского производства уже приняты местными органами власти во Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

«Бойкотное движение реально влияет на экономику России», - подчеркнул он.

Депутат выразил убеждение, что реализовать эту идею в торговых заведениях Киева можно в течение нескольких дней.

Кроме того, решение предусматривает и ряд других, уже чисто информационных мероприятий. В частности, это и проведение информационно-воспитательных часов для школьников, организация патриотических лагерей, внедрение патриотических рубрик в коммунальных СМИ, оперативное информирование о поддержке переселенцев. На телеканалах запустить социальные ролики, направленные на единство и независимость государства, и тому подобное.

Также депутаты рекомендуют концертным организациям города не способствовать гастролям представителей шоу-бизнеса, которые публично поддержали агрессию против Украины.