В Киеве у здания ЦИК может появиться палаточный городок

В Киеве активисты, которые требуют от Центральной избирательной комиссии люстрацию среди кандидатов в народные депутаты, планируют организовать у входа в здание ЦИК палаточный городок, сообщают Экономические известия.

Возле входа в здание ЦИК молодые активисты, назвавшиеся представителями организации «Нарния», вышли на акцию протеста против старых лиц в новой власти.

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«Мы хотим поставить здесь (перед входом в ЦИК - Ред.) небольшой аккуратный палаточный городок, чтобы мы могли контролировать проведение честных выборов, чтобы люди могли видеть, кто туда заходит – выходит, и чтобы, как только ЦИК начнет делать какие-то некрасивые заявления или игнорировать нас, мы были здесь, на месте, и они о нас не забывали» - заявил один из активистов Олег.

Также по словам Олега, участники акции недовольны фактами отказа в регистрации кандидатам в народные депутаты идущим на выборы впервые.

«У нас достаточно зафиксированных фактов, кода нормальных кандидатов, которые не были во власти, никак не запятнаны, им отказывают в регистрации», - сказал Олег.