Власть Киева хочет повысить стоимость проезда в городской электричке

Киевская власть планирует пересмотреть стоимость проезда в городской электричке, которая составляет 1,7 грн, и сделать ее на уровне тарифа на проезд в метрополитене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня Киевский городской голова Виталий Кличко во время запуска в эксплуатацию отремонтированных поездов электрички.

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По словам городского головы, сейчас себестоимость перевозки городской электричкой составляет 9 грн, а разница с действующим тарифом дотируется из бюджета города.

Вместе с тем, он не уточнил, когда может быть повышен тариф.