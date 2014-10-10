За переименование Институтской в улицу Героев Небесной Сотни пока выступили 62% респондентов

Через 10 дней, а именно 20 октября, завершится общественное обсуждение проекта решения Киевского городского совета о переименовании улицы Институтской в улицу Героев Небесной Сотни в Печерском районе.

Об этом сообщают в Киевской городской госадминистрации.

По состоянию на 10 октября к обсуждению этого проекта решения Киевсовета приобщились более 2,4 тысячи пользователей веб-портала Киевской городской государственной администрации и почти 300 киевлян, которые воспользовались «горячей» телефонной линией. Из них: 62% – полностью поддержали проект переименования улицы Институтской в улицу Героев Небесной Сотни, 38% высказались против. Также участники обсуждения высказали около 450 собственных предложений.

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После завершения обсуждения все предложения и замечания будут переданы в профильные постоянные комиссии Киевского городского совета для рассмотрения и учета при принятии окончательного решения.

В КГГА напоминают, чтобы донести свое мнение власти граждане могут воспользоваться официальным веб-порталом КГГА (рубрика «Е-ГОРОД» – «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов») и позвонить по телефону на «горячую» телефонную линию "Контактный центр города Киева".