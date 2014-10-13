Владельцы киевских маршруток незаконно поднимают цены на проезд

Об этом сообщает Сегодня.

"Ехал в 192-й маршрутке в прошлую пятницу, заплатил 3,5 грн. При мне водитель клеил объявление в салоне, что проезд будет уже 4 грн. Знакомый ехал в тот же день, часов в семь вечера, рассказал, что уже проезд подорожал на 50 копеек", — рассказал киевлянин Юрий Поап.

Читайте такжеПригородные маршрутки-нелегалы заполонили Киев - Общественный совет

По его мнению, такое повышение проезда необоснованно, ведь сам маршрут короткий — 11 км. "Цены поднимаются, а комфорт в маршрутках — нет", — жалуется Юрий.

По словам экспертов, перевозчику пришлось поднять цены на 192-м маршруте из-за маленького пассажиропотока. "Маршрутки ездят полупустые, и если бы перевозчик не поднял цену на проезд, то сам маршрут пришлось бы закрыть. Ведь дизтопливо и бензин дорожают с каждым днем", — объяснил нам владелец одного из маршруточных автопарков Николай Бацан.

Кроме того, еще четыре перевозчика подали документы в департамент транспорта КГГА с просьбой поднять стоимость проезда до 4 грн.

"То, что маршруточники самовольно поднимаюттарифы — незаконно. Разрешение они обязаны получить в департаменте транспорта, а по 192-му маршруту такого решения не было. Насколько я знаю, еще на четырех столичных маршрутах хотели поднять тарифы до 4 грн, но разрешения так и не получили", — рассказал начальник службы коммунальных перевозок КГГА Сергей Савтырь.

Он пообещал, что его подчиненные проверят информацию о законности повышения стоимости проезда в маршрутках и если выявят нарушение, на владельцев маршруток будет составлено предписание.

"При проведении конкурса на сто столичных маршрутов, который стартует в этом месяце, это будет учитываться", — говорит Савтырь.