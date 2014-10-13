Несмотря на обещания Кличко, без горячей воды в Киеве остаются более 700 потребителей

В Киеве по состоянию на 6:00 13 октября без горячей водыостается 721 потребитель, что составляет 4,61% от общего количества потребителей, которым оказывает услуги по централизованному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению (ГВС) ПАО "Киевэнерго".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В частности, без горячей воды вследствие остановки теплоисточников находится 35 потребителей, среди них - 25 вОболонском и 10в Святошинском районах.

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В результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без горячей воды остаются 326 потребителей: 9 в Голосеевском, 9 в Дарницком, 9 в Деснянском, 54 в Оболонском, 32 в Печерском, 49 в Подольском, 33 в Святошинском, 42 в Соломенском, 89 в Шевченковском районах.

В результате плановых ремонтных работ, которые "Киевэнерго" проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов, временно без горячей воды остается 18 потребителей: 17 в Соломенском и 1 в Шевченковском районах.

В результате проведения реконструкции отключены 342 потребителя: 4 в Голосеевском, 319 в Соломенском районах, 19 в Шевченковском районах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 октября в Киеве без горячей воды оставалось 927 домов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что к вечеру 10 октября горячая вода будет во всех киевских домах.