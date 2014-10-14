На Киевщине гаишники остановили Мерседес с арсеналом оружия

Как отмечается в сообщении, 13 октября около 20.00 на 77 километре автодороги Киев-Харьков на стационарном посту «Березань» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Мерседес-Бенц-210» под управлением 55-летнего жителя Житомирской области, в салоне которого был обнаружен арсенал оружия.

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Кроме водителя, в салоне автомобиля находились пятеро мужчин и женщина. Во время осмотра транспортного средства и личных вещей граждан правоохранители обнаружили 14 гранат РГД-5 и Ф-1 и 13 запалов к ним. В частности, одну боевую гранату было найдено в дамской сумочке пассажирки. Также в машине был обнаружен магазин и 150 патронов к автомату АКСУ-74 и 5 сигнальных ракет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оружие у пассажиров изъято. По данному факту следственным отделом Березанского горотдела милиции открыто уголовное производство ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Правоохранители выясняют откуда у граждан оружие и с какой целью они ее транспортировали. Досудебное следствие продолжается.