Власти Киева раскрыли адреса всех бомбоубежищ

Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды столичной горгосадминистрации обнародовал перечень мест укрытия населения в случае возникновения в городе чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характеров.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в перечне указаны адреса и наименования объектов. Среди них - подземные переходы, станции метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие объекты.

Полный список бомбоубежищ смотрите здесь.