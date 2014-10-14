Власти Киева раскрыли адреса всех бомбоубежищ
17:50, 14 октября 2014Киев
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Власти Киева обнародовали адреса мест укрытия населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В перечне указаны адреса и наименования объектов / УНИАН
Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды столичной горгосадминистрации обнародовал перечень мест укрытия населения в случае возникновения в городе чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характеров.
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Как отмечается в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в перечне указаны адреса и наименования объектов. Среди них - подземные переходы, станции метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие объекты.
Полный список бомбоубежищ смотрите здесь.
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