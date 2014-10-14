В Киеве состоялся марш по случаю дня УПА (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось от памятника Тарасу Шевченко в парке имени поэта.

Согласно предварительным оценкам, в мероприятии принимает участие около тысячи человек, среди которых заметны люди в камуфляжной форме с шевроном «Правого сектора», принимавшие участие в АТО на востоке Украины.

Как сообщили журналистам в пресс-службе «Правого сектора», бойцы добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» своей акцией будут требовать легализации всех добровольческих батальонов, которые принимают участие в АТО, их достойного материально-технического обеспечения, а также социальной защиты всех участников АТО и членов их семей.

Как ожидается, после шествия по центру Киева, в частности, по Крещатику и Майдану Незалежности, мероприятие завершится на Михайловской площади.

На данное время каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.

Рядом с колонной идут небольшие подразделения патрульно-постовой службы милиции, которые не имеют при себе никаких спецсредств, кроме бронежилетов.

Читайте такжеНа Майдане около трех тысяч "свободовцев" собрались на Марш славы героев (фоторепортаж)В мероприятии также принимают участие бойцы добровольческого батальона «Азов».

Во время движения по бульвару Шевченко в направлении Крещатика участники мероприятия зажгли файеры.