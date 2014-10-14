Митинг по случаю дня УПА в Киеве завершен
20:43, 14 октября 2014Киев
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Представители «Правого сектора» закончили митинг на Михайловской площади столицы по случаю праздника Покрова Богородицы и годовщины образования УПА.
Марш УПА в столице завершился / @diyatyorg
Как передает корреспондент УНИАН, во время выступлений с импровизированной сцены, которая находилась в кузове внедорожника, участники мероприятия вспомнили героев Небесной сотни, воинов УПА и бойцов сил АТО, которые погибли на востоке Украины, в том числе и из батальона «Азов», воины которого в количестве почти 200 человек также принимали участие в мероприятии.
Читайте такжеВ Киеве состоялся марш по случаю дня УПА (видео)По данным милиции нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.
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