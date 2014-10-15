Отопление в Киеве включат, если в течение трех дней температура не превысит +8°

В Киеве решение о начале отопительного сезона будет приниматься, исходя из температурных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

В частности, по его словам, решение о начале отопительного сезона в столице будет принято, исходя из климатических показателей. Если на протяжении трех суток среднесуточная температура воздуха будет находиться на отметке 8°С и ниже – городская власть утвердит распоряжение о подаче тепла, заявил Пантелеев.

Читайте такжеНесмотря на обещания Кличко, без горячей воды в Киеве остаются более 700 потребителей

«Согласно количественным и качественным показателями услуг, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 17 февраля 2010 г. N 151, предоставление услуг централизованного отопления осуществляется, если температурная динамика снижается до 8°С и держится на протяжении трех дней подряд. В этом году соответствующее распоряжение КГГА о начале отопительного сезона должно быть согласовано с Министерством энергетики и угольной промышленности и Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины», – отметил Пантелеев.

В то же время, по его словам, подключение объектов социальной сферы может осуществляться несколько раньше, чем жилых домов, на основе отдельных заявок. Городские власти уже подготовили соответствующее распоряжение, которое позволит запустить тепло в детские сады, школы и медицинские учреждения, добавил он.

Читайте такжеОтопительный сезон в Киеве начнется в ноябре - Киевэнерго

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Минрегионе заявили, что отопительный сезон в Украине начнется с 1 ноября, однако при резком похолодании подключение домов к теплоснабжению произойдет раньше.

В этом году правительство поставило задачу всем областям Украины сократить потребление газа на 30% в связи с дефицитом топлива, возникшим в результате прекращения поставок газа из РФ. При этом сообщалось, что если в Украине будет наблюдаться теплая погода, то отопительный сезон может начаться позже, чем обычно, и раньше закончиться с целью экономии газа. Также правительство обязало все города Украины в этом году согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона.