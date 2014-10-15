В Киеве в следующем году обещают открыть три новые станции городской электрички

Столичные власти и руководство Юго-Западной железной дороги намерены за первый квартал 2015 года открыть три новых станции городской электрички - «Киевская Русановка», «Протасов Яр» и «Киев Московский».

Об этом договорились советник председателя КГГА Александр Кава и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Если Юго-Западная железная дорога вовремя отремонтирует эти станции и платформы, городские власти и КП «Киевпастранс» смогут установить турникеты и кассы для продажи билетов до конца первого квартала 2015 года», - заверил Кава.

Он также отметил, что городские власти сейчас ведут активную работу по решению вопроса наполнения поездов городской электрички и подвозу пассажиров к ее станциям. Поскольку на сегодняшний день, по данным Юго-Западной железной дороги, наполнение подвижного состава электрички составляет лишь 20-30 тыс. пассажиров при возможных 150 тысяч.

«Проблема столицы в том, что исторически вблизи железнодорожных станций жилой застройки немного, в основном - промышленные предприятия. Поэтому сейчас мы ищем пути, чтобы обеспечить подвоз пассажиров собственно к станциям городской электрички», - пояснил Кава.

В частности, по его словам, с понедельника было восстановлено автобусное движение до остановки городской электрички «Троещина».

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«Кроме того, нам удалось на 20% сократить время движения трамвайных маршрутов, следующих от улицы Милославской до станции электрички «Троещина-2». Также мы ищем возможности для увеличения длины трамваев до двух и трех вагонов вместо одного, чтобы ко времени отправления поездов городской электрички они подвозили больше пассажиров», - добавил Кава.

Справка УНИАН. Движение городской электрички осуществляется по кольцу длиной 50,8 км с 15 остановками: Дарница, Левобережная, Троещина-1, Троещина-2, Киев-Петровка, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежовский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Выдубичи и Левый берег. Стоимость проезда в электричке составляет 1,70 грн.