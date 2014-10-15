Парад трамваев в Киеве перенесли на 25 октября

Парад трамваев в Киеве, запланированный на 18 октября, переносится на 25 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Согласно сообщению, парад трамваев состоится 25 октября в 12:00 вблизи станции метро «Оболонь» в районе площади Дружбы народов.

На параде будут представлены более 10 моделей киевских трамваев разных поколений, общей длиной свыше 200 метров. Это будут как ретро, так и современные трамваи, которые в настоящее время задействованы в перевозке пассажиров.