Осенние каникулы в школах Киева продлятся две недели

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия спортивной площадки в столичной гимназии №48, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.

«Сегодня мы открываем обновленную спортивную площадку, на которой смогут заниматься 630 детей этой гимназии: играть в футбол, баскетбол, выполнять упражнения на тренажерах. Важно быть сильным, здоровым, развитым и хорошо учиться. Мы будем делать все, чтобы таких спортивных площадок было как можно больше в школах Киева», - отметил Кличко.

Читайте такжеОтопление в Киеве включат, если в течение трех дней температура не превысит +8°«А еще у меня для вас хорошая новость - осенние каникулы у вас в этом году будут длиннее и продлятся две недели», - сказал мэр Киева.