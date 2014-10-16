"Киевэнерго" может оставить без отопления 843 дома

Об этом на пресс-конференции сказали журналистам представители компании "Киевэнерго".

Читайте такжеОтопительный сезон в Киеве начнется в ноябре - Киевэнерго

По словам директора по правовому обеспечению компании Ольги Иевлевой, большинство жителей столицы перешли на прямые договоры по теплоснабжению с "Киевэнерго". Она сообщила, что из 1200 объединений совладельцев многоэтажных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) около 843 организаций еще не заключили договоры с компанией.

"700 ЖСК и ОСМД - это те, с которыми мы проводили переговоры, предоставили полный набор документов, провели разъяснительную работу, но не получили ни обратной связи, ни того, что их не устраивает в договорных отношениях", - сказала Ольга Иевлева.

Кроме того она отметила, что еще 143 ОСМД и ЖСК препятствуют заключению прямых договоров жителей с "Киевэнерго". "У нас нет понимания того, что ждет людей в этих домах", - сказала она.

По словам коммерческого директора компании Евгения Бушмы, "есть определенные риски, что часть жилого фонда, часть квартир могут остаться без отопления до урегулирования этой ситуации", - сказал он, отметив, что подписание прямых договоров является требованием законодательства, оно поможет убрать посредников в оплате за услуги "Киевэнерго".

"Ранее жилищные организации накапливали перед нами задолженность, хотя жильцы расплачивались своевременно. После перевода на прямые взаимоотношения эта проблема возникать не должна", - сказал Евгений Бушма.