Продолжительность зимних каникул в школах Киева будет зависеть от погоды
15:41, 16 октября 2014Киев
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Начало и продолжительность зимних каникул в школах Киева будут зависеть от погодных условий и температурного режима декабря.
Зимние каникулы для школьников будут зависеть от погоды / Фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА), об этом заявила заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко.
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Она отметила, что в связи с продлением осенних каникул в столичных школах, программа обучения не изменится и будет выполнена в полном объеме за счет ее уплотнения.
Напомним, ранее киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил, что осенние каникулы в школах Киева начнутся 27 октября и продлятся до 10 ноября включительно.
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