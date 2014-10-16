Продолжительность зимних каникул в школах Киева будет зависеть от погоды

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА), об этом заявила заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко.

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Она отметила, что в связи с продлением осенних каникул в столичных школах, программа обучения не изменится и будет выполнена в полном объеме за счет ее уплотнения.

Напомним, ранее киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил, что осенние каникулы в школах Киева начнутся 27 октября и продлятся до 10 ноября включительно.