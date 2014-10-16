МАФы в Киеве от сноса защищает армия «боевиков» с оружием – КГГА

Во время демонтажа незаконно установленных МАФов в районе станции метро «Позняки», который проводился 15 октября, работе сотрудников КП «Киевблагоустройство» попытались помешать вооруженные люди, заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец, сообщили УНИАН в пресс-службе столичной госадминистрации.

«Вчера планировали убрать МАФы вблизи станции метро «Позняки», где на одном из выходов из подземки в 20-метровой зоне находятся 3 киоска. Но тут на защиту крупные сетевики-олигархи, которые контролируют не менее 70% рынка МАФов, выставили целые боевые подразделения - около 60 человек, несколько «боевиков» были вооружены огнестрельным оружием, которое зафиксировали наши сотрудники», - отметил он.

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По словам Белоцерковца, общественная организация, прикрываясь тезисами о защите малого и среднего бизнеса, фактически противопоставляет городской власти преступные группировки, которые щедро финансируются. По оценкам Белоцерковца, чистая прибыль сетевиков-владельцев МАФов - не менее 100 млн долларов в год.

Он подчеркнул, что мэр Киева Виталий Кличко настроен решительно и беззаконие в сфере МАФов обречено на поражение.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кличко уверял, что в столице останутся лишь законно установленные и нужные киевлянам МАФы и снесут около 12 тысяч киосков. Он сообщил, что встречался с представителями этого бизнеса и довел до их сведения намерения властей навести порядок в этой сфере. По словам мэра, тем владельцам МАФов, которые готовы вести бизнес без нарушений и с учетом интересов города, будет предоставлена такая возможность. В планах городских властей оставить в столице до 7 тыс. МАФов. Их количество оценивается примерно в 20 тысяч.