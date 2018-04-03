Киевское предвыборное меню: Вейдеры, безработные и старая гвардия

В столице – 13 одномандатных (мажоритарных) округов, на которых зарегистрировано более 2 миллионов избирателей. В текущем году, самым непопулярным у кандидатов в депутаты оказался 213 столичный округ (Троещина): пробовать свои силы на прохождение в Верховную Раду в нем будут всего 13 человек. По 14 кандидатов зарегистрировалось в 218 (Святошино) и 222 (Соломенка) округах. И 15 охотников за депутатскими мандатами окажутся в избирательных списках 219 (Святошино) округа.

Самым популярным для кандидатов округом стал 223 (Шевченковский район) округ – 30 человек. Напомним, на парламентских выборах 2012 года этот округ стал, пожалуй, самым скандальным в Украине, когда в битве за место в Верховной Раде схлестнулись «свободовец» Юрий Левченко и кандидат от власти (Партия регионов) Виктор Пилипишин. Оба, к слову, баллотируются и сейчас.

Еще на двух весьма популярных киевских округах – 216 (Дарница) и 217 (Оболонь) – зарегистрировались по 28 кандидатов.

Самый молодой и самый старый

Больше всего молодых кандидатов (с 1980 года рождения) – 14 человек – зарегистрированы на 216 столичном округе в Дарнице. Здесь же баллотируются и два «старика» - 1944 и 1949 годов рождения.

Самым молодым кандидатом в депутаты стал самовыдвиженец по 222 округу Василий Гилюк (1993 года рождения). Еще два кандидата (в 216 и 221 округах) старше его всего лишь на год – 1992 года рождения.

В списке самых молодых кандидатов в депутаты по столичным округам (рожденных после 1990 года), некоторые привлекают особое внимание. К примеру, самовыдвиженец по 214 округу (Русановка, Березняки), временно безработный Олег Чумак – однофамилец другого кандидата по этому же округу, народного депутата и соавтора антикоррупционного пакета законов Виктора Чумака, который баллотируется от «Блока Петра Порошенко».

В соседнем, 216 округе (Дарница), обращают на себя внимание два других дарования: 23-х летний президент (!) благотворительного фонда Дмитрий Графский и 22-х летний заместитель директора (!) ООО «Удар» (хорошее название, правда?) Евгений Давыденко. В этой связи вспоминается история небезызвестного украинцам младоолигарха Сергея Курченко, который в 20 лет начал бизнес в сфере недвижимости, вложив в него 200 тысяч долларов личных сбережений.

К слову, к этому списку молодых и успешных ребят можно добавить еще двоих. 24-х летний вундеркинд Леонид Кулеш баллотируется от Радикальной партии Олега Ляшко по 222 столичному округу (Соломенка) и является директором (!) украинско-немецкого предприятия. А его однопартиец, кандидат в 216 округе, Роман Воронов – в 24 года уже управляющий партнер юридической компании.

Но самыми забавными в списке молодых, пожалуй, выглядят 24-х летние кандидаты от Коммунистической партии Украины: в 223 округе (Шевченковский район) Игорь Плицын и в 211 округе (Голосеевский район) Амар Аль-Анни. Последний характеризует себя как «приверженец социализма и патриот СССР». Учитывая год рождения кандидата – 1990 – патриотизм к Стране Советов ему, видимо, привился еще в материнской утробе.

А вот кто не понаслышке знаком с социализмом, был народным депутатом СССР, а, после обретения Украиной независимости, занимался законотворчеством почти во всех созывах Верховной Рады, и сегодня – самый старый кандидат в депутаты по 213 столичному округу на Троещине – так это Владимир Яворивский (1942 года рождения). В «клуб кандидатов-пенсионеров» также можно записать самовыдвиженцев Екатерину Ляшко (216 округ) 1944 года рождения, Николая Мищенко (216 округ) 1949 года рождения и Николая Хандурина (220 округ) 1948 года рождения.

Бездельники и клоны

Помимо всего прочего, в столичных округах поражает и количество безработных кандидатов в депутаты Верховной Рады. Так, по данным гражданской сети «Опора», в Украине через мажоритарные округа пытаются трудоустроиться парламентариями 14% бездельников. Больше всего безработных кандидатов в «Оппозиционном блоке», Радикальной партии Олега Ляшко, партии «5.10» и «Сильной Украине» Сергея Тигипко.

Собственно, в Киеве – та же картина. К примеру, в 211 округе (Голосеево) не трудоустроены кандидат от Радикальной партии Виктория Янсон (которая в своей предвыборной программе зачем-то рассказывает столичным жителям о развитии сел), а также кандидат от «Сильной Украины» Андрей Черных, который делает акцент на решении проблем студентов. Мол, в округе проживает и учится достаточно большое количество студентов, поэтому предвыборная программа исключительно «студенческая». Такая ставка на студентов, к слову, напоминает события 2012 года, когда в 222 округе Киева массово регистрировались студенты одного из ВУЗов для поддержки нужного власти мажоритарщика – кандидата от Партии регионов Максима Луцкого. Такой себе политический туризм…

Впрочем, в 212 округе (Позняки, Осокорки, Харьковский) безработные кандидаты выполняют и функцию технических. В частности, здесь зарегистрировано три Бондаренко: один – предприниматель и двое не трудоустроенных. Аналогичная ситуация и на самом скандальном округе столицы – 223 (Шевченковский район). Здесь зарегистрированы кандидаты, которых вполне можно перепутать, самовыдвиженец Омельяненко и кандидат от Демальянса Омельянчук. А также три Левченко: нынешний депутат от ВО «Свобода» Юрий Владимирович, его почти абсолютный клон безработный Юрий Владимирович Левченко (разница только в дате рождения) и руководитель аналитической службы ОО «Объединение Свобода» Андрей Илларионович Левченко.

Учитывая, что парламент нынешнего созыва, так сказать, на исходе своей работы, «позаботился» о своих преемниках, которым, отныне, придется жить на одну зарплату, позиция кандидатов от Киева, желающих получать 6 тыс гривен в месяц, несколько смущает. Разве что их манит престиж, возможность лоббировать чужие бизнес-интересы и депутатская неприкосновенность. Что-то вроде «из грязи в князи»…

Рекорд по количеству дармоедов, рвущихся к бюджетной кормушке в парламент, зафиксирован на в 211 столичном округе (Голосеево) – восемь человек. Впрочем, в 213 округе (Троещина) из тринадцати кандидатов в депутаты семь – безработные. Самым же примерным в вопросе трудоустройства кандидатов до момента их выдвижения в депутаты можно назвать 218 округ Киева (Святошино). Здесь из 14 охотников за мандатами не работает только один. Да и тот – Дарт Вейдер.

«Темная сторона силы»

К слову, о Вейдерах. Имя и фамилия этого персонажа из фантастического фильма, пожалуй, стали самыми популярными в столице. Кандидатов с такими «позывными» - чертова дюжина. Только один из них идет по списку политической партии «Интернет партия Украины». Остальные – либо выдвиженцы от нее же по мажоритарке, либо самовыдвиженцы.

Впрочем, отличает их не только способ выдвижения, а и отчества. Дартов Владимировичей в Киеве пять. И только двое из них – в 217 (Оболонь) и в 223 (Шевченковский район) округах – представляют «Интернет партию Украины». Есть также Дарт Васильевич (213 округ), Дарт Виталиевич (220 округ), Дарт Олегович (222 округ), Дарт Михайлович (215 округ), а также Дарт Павлович (214 округ) и Дарт Станиславович (211 округ). Самый молодой – Дарт Андреевич Вейдер – баллотируется по 221 округу столицы (Печерск).

Объединяет же Вейдеров, помимо имени и фамилии, тот факт, что практически все они не только проживают в Киеве, но и родились здесь. Исключением является только Дарт Михайлович (215 округ) – уроженец Киевской области.

Кроме всего прочего, все Вейдеры – безработные. Видимо, хитрому и жестокому, но харизматичному руководителю армии Галактической Империи работать не пристало. Правда, в этом случае, возникает и вопрос, зачем столь могущественному ситху превращаться в рядового депутата украинского парламента…

Те же лица

А, если серьезно, несмотря на запрос общества на новые лица в Верховной Раде, в Киеве битва за депутатские мандаты развернется между кандидатами, давно известными, а, в некоторых случаях, изрядно поднадоевшими столичным жителям. В 211 округе (Голосеево) баллотируются экс-глава Голосеевской РГА, кандидат от «Народного фронта» Николай Даневич и депутат от «Батькивщины» Сергей Терехин. 217 округ (Оболонь) снова пытается окучивать экс-регионал, а ныне самовыдвиженец Вадим Столар. В 215 округе (Лесной массив) в Раду снова идет «свободовец» Андрей Ильенко, в 216 (Дарница) – народный депутат Ксения Ляпина, в 218 (Святошино) – народный депутат Владимир Арьев, в соседнем 219 (Святошино) – экс-глава КГГА и экс-депутат от «Батькивщины» Владимир Бондаренко, а в 221 (Печерск) – депутат Леонид Емец.

Многие из них баллотируются не впервые и знают: оппозиционно настроенная столица часто становилась проблемной для кандидатов в депутаты, но «капризные» избиратели Киева, при грамотном использовании админресурса, раньше легко покупались на продпайки, покраску лавочек во дворе, завоз песка для детской площадки и обещания построить метро на Троещину.

Если же не покупались, то, при попустительстве, либо непосредственном участии центральной власти, нужным кандидатам устраивали в округах «правильный» подсчет голосов. Скандалы же, возникающие в этом случае, старались если не замять, то заболтать. Мол, пошумит недовольный избиратель, и забудет. В этой связи хочется надеться, что в нынешнем году, после Революции достоинства, у охотников за мандатами такие трюки больше не пройдут.

Татьяна Урбанская