КГГА презентовала модель внедрения страховой медицины в столице

Киевские власти презентовала представителям медицинского сообщества, среди которых были руководители медзаведений города, представители профсоюзов, общественных организаций, профильных структурных подразделений, наработанную модель внедрения страховой медицины в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, представили проект заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий и советник Киевского городского главы Дмитрий Турчак во время круглого стола «Муниципальная программа медицинского страхования – шаг к реформированию здравоохранения в Киеве».

По словам Радуцкого, если медики поддержат модель и ее утвердит Киевсовет, начать ее реализацию предусматривается с 2015 года.

Он отметил, что среди главных предпосылок внедрения страховой медицины является, в частности, то, что объем теневого рынка медицинских услуг в Киеве составляет около 1,5 млрд дол. При этом недостаточное финансирование сферы не позволяет улучшить материальную базу лечебно-поликлинических заведений (ЛПЗ), а низкие доходы населения и сравнительно высокая стоимость медикаментов ограничивают возможности доступа к качественным препаратам.

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Для реализации проекта предусматривается создание страховой компании.

«Это будет 100-процентно муниципальная компания, за которую будет отвечать город Киев. Гарантировать, что эта компания не будет аферой, как МММ или еще кто-то, будет КГГА по поручению Киевсовета, по поручению людей, которых киевляне избрали», - сказал Радуцкий.

По его словам, предложенная модель страховой медицины предусматривает необязательное медстрахование для граждан, но «должна стать прототипом обязательного медстрахования». Именно в Киеве предусматривается реализовать пилотный проект с тем, чтобы потом его можно было применить по всей Украине, отметил Радуцкий.

Как сообщил Турчак, внедрение страховой медицины в столице предусматривается осуществить, задействовав социальный проект «Карточка киевлянина» - на эти карточки будет как дополнение внесены страховые полисы граждан. Цена на страховые полисы, по словам советника городского головы, будет конкурентной, доступной. Она будет в разных стоимостных диапазонах. «Но все полисы будут социальные», - заверяет Турчак.

Пока в КГГА представили два образца таких полисов: с базовыми платежками на 80 грн и 120 грн. Но разрабатываются и на 25 грн, и на 50 и дороже, объяснил советник. В частности, полис на 120 грн уплаты в месяц предусматривает годовой лимит 36 тыс. грн. на застрахованное лицо, которые могут быть использованы на консультацию врача, медикаментозное обеспечение, диагностическое обследование, оплату за пребывание в больнице, питание в больнице. Базовая программа страхования «80» предусматривает, в частности, выплату по одному страховому случаю - от 400 до 24 тыс. грн, покрытие расходов при беременности и родах в размере от 720 грн до 5 тыс. грн. Он включает также возможность консультации врача, медикаментозное обеспечение, диагностическое обследование, оплату за пребывание в больнице, питание в больнице.

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Как подсчитали в горадминистрации, исходя из уже застрахованных 50 тыс. горожан, дополнительное финансирование медзаведений с внедрением страховой медицины возрастет ежемесячно до 2 млн 600 тыс. грн.; от страховой компании ЛПЗ смогут получать до 7 млн 200 тыс. грн в год на улучшение материально-технической базы; увеличатся зарплаты персонала медучреждений от 2 тыс. до 6 тыс. грн ежемесячно (в зависимости от категории работника).

Планируется, что будет создан наблюдательный совет за деятельностью страховой компании, в который войдут представители общественности, Киевсовета, медицинских профсоюзов, специалисты отрасли.

Радуцкий отметил, что сегодня начинается обсуждение предложенной модели страховой медицины, и с этой целью пройдет ряд других круглых столов. «Мы хотим, чтобы наша позиция была консолидированной. Потому что мы все понимаем, что нужны будет много усилий, чтобы внедрить это в медицину Киева, а следующим этапом – в медицину страны. И мы хотим реализовать действительно современные и понятные механизмы для улучшения качества медпомощи», - сказал Радуцкий.