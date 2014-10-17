Киевлянам продлили срок оплаты услуг ЖКХ до конца октября

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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"В связи с тем, что в октябре жители получили счет на оплату за жилищно-коммунальные услуги с задержкой, срок оплаты за потребленные ЖК услуги с применением льготных тарифов до 20 числа продлен до конца месяца", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА отметили, что такая задержка связана с изменением договорных отношений в системе ЖКХ, переходом на прямые договорные отношения между исполнителями коммунальных услуг и потребителями. Это обусловило продление сроков предоставления и обработки информации, необходимой для печати счетов, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве действует стимулирующий тариф на жилищно-коммунальные услуги. В частности, киевляне, которые платят до 20 числа месяца, получают скидку.