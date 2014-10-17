Кличко признал, что проблема незаконно установленных МАФов в Киеве остается критической

Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что проблема незаконно установленных МАФов в столице остается критической.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра, об этом он сказал во время совещания с участием председателей всех районов столицы и заместителей городского головы.

По словам Кличко, столичные власти уже убрала более 400 незаконно установленных МАФов в так называемой «красной» зоне. Однако поступает информация о тенденции по установлению новых незаконных МАФов.

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«Одни мы убираем. Если МАФы не возвращаются на убранные территории, во многих случаях их устанавливают в других местах. Поэтому прошу всех председателей районов обратить на это внимание», - сказал Кличко.

Мэр Киева также призвал активнее привлекать к этой работе правоохранительные органы и оперативно реагировать на жалобы граждан на нарушения в этой сфере. «Мы обещали киевлянам, что решим проблему МАФов. И должны это сделать», - добавил он.