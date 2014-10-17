Кличко готовится люстрировать чиновников КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно документу, размещенному на сайте КГГА, Виталий Кличко поручил собрать информацию о сотрудниках администрации, к которым применяется запрет занимать определенные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления согласно закону Украины "Об очищении власти". Как отмечается, этим документом Кличко поручил подготовить документы об увольнении некоторых чиновников.

Читайте такжеАваков прогнозирует, что в рамках люстрации в МВД уволят несколько десятков высших офицеров

В Кабинете Министров уже началась люстрация - на этой неделе Арсений Яценюк уволил З9 лиц высших категорий, из которых 19 человек подали заявления об увольнении по собственному желанию, а 20 человек уволились на основании прямой нормы закона.