Трамвай от площади Шевченко до метро "Оболонь" запустят 20 октября

Об этом сообщил советник председателя Киевской городской госадминистрации по транспортным вопросам Александр Кава.

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По его словам, вопрос удобной транспортной развязки на улице Автозаводской не решался, несмотря на активную застройку микрорайона. По этому было принято решение организовать новый трамвайный маршрут, который обеспечит подвоз людей к ближайшей станции метро, а также к станции городской электрички "Вышгородская".

Движение трамваев №17 будет организовано по трассе: площадь Тараса Шевченко – ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Скляренко (разворотное кольцо) – ул. Добрынинская – ул. Малиновского – станция метро «Оболонь» – ул. Лайоша Гавро. На маршруте запланирована работа 5 трамваев, с интервалом движения 10-12 минут. Время проезда между конечными пунктами – 25-27 минут.