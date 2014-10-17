На въездах в Киев появятся 5 современных пересадочных узлов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Городская власть начала работу над определением участков, где будут обустроены транспортно-пересадочные узлы для трансфера пассажиров с пригородного и междугородного транспорта на метрополитен и наземный городской транспорт.

По словам советника главы КГГА по вопросам транспорта Александра Кавы, сейчас в городе работает только один современный транспортно-пересадочный узел, который обеспечивает современную интеграцию междугородного и пригородного транспорта с городским - пересадочный узел «Выдубичи». Он обеспечивает быструю и удобную пересадку для автобусов и маршруток с днепропетровского и кировоградского направлений - трассы Н-01 и Р-01. «И в дальнейшем мы планируем создать такие центры на 5 въездах в столицу», - отметил он.

В то же время, сказал Кава, особое внимание планируется уделить сообщению с городами-спутниками Киева, из которых ежедневно в столицу на работу ездят сотни тысяч людей.

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«Такие транспортно-пересадочные узлы позволят оптимизировать транспортный трафик в столице. Люди будут доезжать до Киева на пригородном и междугородном транспорте к пересадочным узлам, которые будут интегрированы со станциями метрополитена и остановками наземного городского транспорта. Таким образом, мы сможем разгрузить столичные дороги в центре города, ведь на сегодня ежедневно в столицу въезжают в среднем 12 тысяч пригородных и междугородных автобусов и маршруток», - пояснил он.

При этом, советник председателя КГГА добавил, что на сегодня подавляющее большинство имеющихся в городе автостанций не обеспечивают быструю и качественную пересадку, что привело к возникновению стихийных остановок и мест отстоя пригородных и междугородных автобусов и маршруток.

Кава напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководству Киевской облгосадминистрации с предложением провести конкурс на организацию перевозок пригородными маршрутами, срок действия которых закончился. Это позволит упорядочить движение пригородных и междугородних маршруток автодорогами столицы.