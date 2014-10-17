В Киеве проведут форум Европейского молодежного парламента

Об этом сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Форум соберет 150 молодых участников из Украины и других стран Европы в возрасте от 18 до 30 лет для выработки общего виденья политики безопасности в Европе. Общей темой форума является «Переосмысление политики безопасности - разрушение старых парадигм».

На протяжении недели участники форума будут работать в девяти рабочих группах, каждая из которых сосредоточится на конкретном аспекте европейской безопасности, среди которых - финансы, здравоохранение, военная политика, государственность, торговля, энергетика, экология, информационные технологии и сельское хозяйство.

В Представительстве ЕС выразили надежду, что проведение форума в Киеве привлечет внимание ключевых политиков к вопросам не только безопасности, но и развития гражданского общества в Украине, неформального образования и роли молодежи в обществе.

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“В то время, как вся мировая система экономической, военной, политической и культурной безопасности быстро изменяется, мы стремимся, чтобы голос молодежи услышали. Мы верим, что молодые лидеры, которые начинают строить Европу уже сегодня, должны иметь возможность выразить свое мнение относительно путей стабильного и безопасного развития всех стран на континенте”, - говорится в сообщении.

Подчеркивается важность знакомства украинской молодежи с участниками из других стран для построения диалога, обмена ценностями, идеями и опытом путем проведения в Киеве одного из важнейших международных молодежных мероприятий в Европе.

Проект также осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Германии, Совета Европы, Министерства молодежи и спорта Украины, благотворительного фонда «Открытые сердца Украины», Фонда Конрада Аденауэра, Программы обмена будущих лидеров (FLEX), банков Sparkasse и European Savings Banks Group (ESBG), Hertie-Stiftung, Mercator, Sapinda, Deutsche Telekom по инициативе ЕМП-Украина и Фонда Шварцкопф.