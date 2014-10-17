Столичные власти создали интернет-страницу, где будут отчитываться о помощи участникам АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по поручению мэра столицы Виталия Кличко структурные подразделения КГГА и районные в Киеве государственные администрации объединили усилия для активизации помощи участникам АТО. О действиях в этом направлении будет сообщаться на указанной интернет-странице (http://kievcity.gov.ua/content/dopomoga-uchasnykam-ato.html).

С помощью размещенной на ней информации, можно ознакомиться с механизмами реализации права на льготы участникам АТО, нормативно-правовыми актами. Там обнародованы отдельные письма и поручения Киевского городского председателя, а также новости городской и районных госадминистраций об организации помощи участникам антитеррористической операции.

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Кроме того, в КГГА разработали схему взаимодействия структурных подразделений, которые вовлечены в организацию помощи участникам АТО и семьям пострадавших и погибших бойцов. Со схемой можно ознакомиться по ссылке http://kievcity.gov.ua/content/shema-vzaiemodii-strukturnyh-pidrozdiliv.html.

Отмечается, что отчеты структурных подразделений КГГА и районных госадминистраций также будут публиковаться в разделе «Помощь участникам АТО» http://kievcity.gov.ua/content/dopomoga--uchasnykam-ato.html.