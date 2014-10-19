В Киеве после встречи с кандидатом неизвестные угрожали оружием общественному наблюдателю

15:48, 19 октября 2014
Киев
0

Наблюдателю Гражданской сети ОПОРА угрожали автоматом.

Невідомі погрожували автоматом Калашнікова / blog-donbassa.com

Об этом сообщается на странице Гражданской сети ОПОРА.

В 215 округе, город Киев, неизвестные вытащили из встречи кандидата Виктора Кондратенко (представитель Блока Петра Порошенко) наблюдателя организации, затащили в машину и угрожали автоматом АК.

Читайте такжеРоссийские депутаты поедут наблюдателями на «выборы» к боевикам

Согласно сообщению, наблюдатель сейчас находится в безопасном месте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter