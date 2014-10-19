В Киеве после встречи с кандидатом неизвестные угрожали оружием общественному наблюдателю

Наблюдателю Гражданской сети ОПОРА угрожали автоматом.

Об этом сообщается на странице Гражданской сети ОПОРА. В 215 округе, город Киев, неизвестные вытащили из встречи кандидата Виктора Кондратенко (представитель Блока Петра Порошенко) наблюдателя организации, затащили в машину и угрожали автоматом АК. Читайте такжеРоссийские депутаты поедут наблюдателями на «выборы» к боевикам Согласно сообщению, наблюдатель сейчас находится в безопасном месте.

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