В Киеве после встречи с кандидатом неизвестные угрожали оружием общественному наблюдателю
15:48, 19 октября 2014Киев
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Наблюдателю Гражданской сети ОПОРА угрожали автоматом.
Неизвестные угрожали автоматом Калашникова / blog-donbassa.com
Об этом сообщается на странице Гражданской сети ОПОРА.
В 215 округе, город Киев, неизвестные вытащили из встречи кандидата Виктора Кондратенко (представитель Блока Петра Порошенко) наблюдателя организации, затащили в машину и угрожали автоматом АК.
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Согласно сообщению, наблюдатель сейчас находится в безопасном месте.
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