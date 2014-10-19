В столичном зоопарке вводят санитарный день: будут проверять здоровье животных и их вольеры

С 20 октября 2014 года Киевский зоопарк устанавливает санитарный день. Каждый понедельник зверинец будет начинать свою работу на три часа позже, с 12:00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоологического парка.

Читайте такжеВ Киевсовете назвали спекуляциями слухи о переносе столичного зоопарка

«Эти часы будут использованы на усиленную диагностику общего состояния здоровья всех животных, которые содержатся в зоопарке и живут на его территории, мониторинг вольеров и уборку после выходных дней», - говорится в сообщении пресс-службы.