В столичном зоопарке вводят санитарный день: будут проверять здоровье животных и их вольеры

16:05, 19 октября 2014
Киев
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Киевский зверинец по понедельникам будет начинать работу с 12.00 из-за введения санитарного дня.

Фото УНІАН

С 20 октября 2014 года Киевский зоопарк устанавливает санитарный день. Каждый понедельник зверинец будет начинать свою работу на три часа позже, с 12:00. 

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоологического парка.

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«Эти часы будут использованы на усиленную диагностику общего состояния здоровья всех животных, которые содержатся в зоопарке и живут на его территории, мониторинг вольеров и уборку после выходных дней», - говорится в сообщении пресс-службы.

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