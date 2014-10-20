Несмотря на обещания Кличко, без горячей воды в Киеве остаются еще более полутысячи потребителей

В частности, как сообщили УНИАН в «Киевэнерго», без ГВС вследствие остановки теплоисточников находится 35 потребителей, среди них, 25 - в Оболонском, 10 - в Святошинском районах.

В результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без ГВС остается 263 потребителя: 11 - в Голосеевском, 3 - в Дарницком, 2 - в Деснянском, 5 - в Днепровском, 69 - в Оболонском, 56 - в Подольском, 48 - в Святошинском, 44 - в Соломенском, 25 - в Шевченковском районах.

В результате плановых ремонтных работ, которые «Киевэнерго» проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов, временно без ГВС остается 2 потребителя в Шевченковском районе.

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В результате проведения реконструкции (полной замены участков трубопроводов) отключены 229 потребителей: 210 - в Соломенском, 19 - в Шевченковском районах.

С 17 октября в результате устранения на теплосетях компании 81 повреждения подключены 686 потребителей.

Напомним, «Киевэнерго» в целом оказывает услуги по ЦО и ГВС 75% потребителей в Киеве.