На станции метро Осокорки откроют второй выход

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, соответствующее поручение предприятию дал советник главы КГГА Александр Кава.

«В течение нескольких последних лет в западной части массива «Осокорки Южные» было построено много жилых домов и торговых объектов. Поэтому сейчас этой станцией ежедневно пользуется около 19 тысяч пассажиров. А значит, дополнительный выход из метро «Осокорки» позволит пассажирам экономить время и сделает более удобным пользование столичной подземкой», - отметил Кава.

Читайте такжеВ КГГА подсчитали, сколько понадобится времени и денег для строительства метро на Троещину