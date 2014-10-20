На станции метро Осокорки откроют второй выход
11:33, 20 октября 2014Киев
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Для улучшения обслуживания пассажиров общественного транспорта в западной части массива Осокорки КП «Киевский метрополитен» должен возобновить работу второго выхода одноименной станции столичной подземки.
На метро Осокорки откроют еще один выход / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, соответствующее поручение предприятию дал советник главы КГГА Александр Кава.
«В течение нескольких последних лет в западной части массива «Осокорки Южные» было построено много жилых домов и торговых объектов. Поэтому сейчас этой станцией ежедневно пользуется около 19 тысяч пассажиров. А значит, дополнительный выход из метро «Осокорки» позволит пассажирам экономить время и сделает более удобным пользование столичной подземкой», - отметил Кава.
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