На международный конкурс проектов по обустройству Майдана подано уже около 300 заявок

На международный конкурс проектов по обустройству столичного Майдана Незалежности уже подано около 300 заявок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

В сообщении отмечается, что заявки на участие в международном конкурсе на лучшую концепцию обновленного пространства центра Киева с мемориализацией революционных событий «Территория Достоинства» принимаются до 30 ноября.

Читайте такжеВ Доме профсоюзов можно открыть музей Небесной сотни - главный архитектор Киева

Вместе с тем, как сообщил главный архитектор Киева Сергей Целовальник, конкурс будет продлен, поскольку необходимо время, чтобы лучше информировать международное сообщество, представителей диаспоры, привлечь к участию ведущих архитекторов и урбанистов. Сформированную программу и условия конкурса планируется представить в ближайшее время в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске.

КГГА отмечает, что уже доступна англоязычная версия сайта, что является обязательным условием для проведения международного конкурса (http://terradignitas.kga.gov.ua).

Что касается концепции Мемориала Небесной Сотни, то Целовальник отметил, что проведен опрос среди общественности.

Читайте такжеВ Киеве может появиться "Музей Майдана"

«Оказалось, что 35% опрошенных – за то, что памятник нужно сделать погибшим с обеих сторон. Еще 45-47% считают, что памятник необходимо установить всем участникам событий тех дней – и погибшим, и раненым, и пропавшим без вести, и живым, потому что они все герои. И только 13% высказались за мемориал именно героям Небесной Сотни. Однако после длительных публичных дискуссий с общественностью мы пришли к заключению, что тема конкурса – Революция Достоинства – это те три наиболее трагических дня, потому что именно они решили судьбу целой страны», - сказал главный архитектор.

Как сообщал УНИАН, в августе с.г. Департамент градостроения и архитектуры КГГА информировал, что конкурс по обустройству Майдана Незалежности в Киеве в связи с обретением статуса международного продлен до 1 ноября.

Справка УНИАН. 23 апреля был объявлен подготовительный этап проведения всеукраинского открытого конкурса на определение лучшей идеи мемориального комплекса Героям Небесной Сотни в Киеве. Организатор конкурса - Киевская горгосадминистрация. Соорганизатор - Министерство культуры Украины.