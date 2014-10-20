80% автобусов и троллейбусов в Киеве приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями

Доля троллейбусов и автобусов с низким уровнем пола составляет 80% всего столичного парка.

Об этом заявил советник председателя КГГА Александр Кава, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Однако, по его словам, только 7% трамваев имеют низкий пол.

«987 единиц подвижного состава КП «Киевпасстранс» имеют низкий уровень пола и оборудованы аппарелями для лиц с ограниченной мобильностью и женщин с детскими колясками. Среди них – 560 автобусов, 397 троллейбусов и 30 трамваев, которые имеют полностью или частично низкий пол», – отметил он.

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Кава утверждает, что подвижной состав с низким уровнем пола отвечает европейским требованиям, поскольку позволяет всем категориями населения удобно пользоваться общественным транспортом.

«Кроме того, низкий уровень пола, который составляет 34-37 см над уровнем дороги или головки рельса, позволяет существенно ускорить высадку и посадку пассажиров, ускорить движение транспортного средства на линии», – прибавил он.