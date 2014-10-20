В Киеве начинается отопительный сезон: больницы и детсады уже подключают к теплу

Городской властью столицы начата подача тепла на объекты социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По его информации, также определен общий регламент начала отопительного сезона.

«В связи с ухудшением погодных условий и существенным снижением среднесуточной температуры в столице принято решение о начале отопительного сезона в Киеве. В столице уже начато подключение к теплоснабжению помещений больниц, детсадов и школ. Распоряжение о подаче тепла на объекты социальной инфраструктуры подписано мэром 17 октября. В ближайшее время Киевский городской голова Виталий Кличко подпишет соответствующее распоряжение, которое касается жилых домов», - сказал он.

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Как отмечается в сообщении, акты готовности к работе в осенне-зимний период на сегодня получили все жилые дома, а также все объекты социальной инфраструктуры, которые находятся в коммунальной собственности. Коммунальными службами проведены соответствующие организационные и технические меры, в частности, профилактический ремонт и испытания домовых коммуникаций, а также работы по утеплению.

В Киеве к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов на 100% подготовлены социальные объекты: 511 школ, 493 детских дошкольных учреждения, 153 медицинские учреждения.

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На сегодня подготовлено 267 котельных, заменено 6 котлов, капитально отремонтировано 27 котлов. В рамках подготовки осуществлено в полном объеме работу на тепловых сетях в двухтрубном исчислении (2297,96 км), заменено 15,25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (100%), подготовлено 2585 центральных тепловых пунктов (100%).