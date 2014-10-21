В Киеве обещают включить отопление в ближайшее время

Об этом заявил после заседания Антикризисного штаба заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

При этом он утверждает, что уже начата подача тепла на объекты социальной инфраструктуры.

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«В связи с ухудшением погодных условий и существенным снижением среднесуточной температуры в столице принято решение о начале отопительного сезона в Киеве. В столице уже начато подключение к теплоснабжению больниц, детсадов и школ. Распоряжение о подаче тепла на объекты социальной инфраструктуры подписано мэром 17 октября. В ближайшее время Киевский городской голова Виталий Кличко подпишет соответствующее распоряжение, которое касается жилых домов», – сказал Пантелеев.

По его словам, акты готовности к работе в осенне-зимний период уже получили все жилые дома, а также все объекты социальной инфраструктуры, которые находятся в коммунальной собственности. Коммунальными службами проведены соответствующие организационные и технические мероприятия, в частности, профилактический ремонт и испытание домовых коммуникаций, а также работы по утеплению.

По данным Пантелеева, в Киеве к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов на 100% подготовлены социальные объекты: 511 школ, 493 детских дошкольных заведения, 153 медицинских заведения.

На сегодняшний день подготовлено 267 котельных, заменено 6 котлов, капитально отремонтировано 27 котлов. В рамках подготовки осуществлена в полном объеме работа на тепловых сетях в двухтрубном исчислении (2297,96 км), заменено 15,25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (100%), подготовлено 2585 центральных тепловых пунктов (100%), проинформировал Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко распорядился начать отопительный сезон в стране до конца октября.

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил до конца недели подключить к теплу дома всех жителей Украины.